Против произвола Санду и за освобождение Гуцул. В Кишиневе прошла акция протеста

В Кишиневе протестуют против режима Санду. Люди требуют освобождения Евгении Гуцул, которой дали 7 лет тюрьмы.



В парламенте и правительстве Гагаузии планируют проведение целого ряда акций против попыток ликвидировать самостоятельность территориального объединения путем тюремного заключения его лидера.



В автономии будет создан штаб для координации действий в защиту главы. Гуцул осудили за якобы нелегальное финансирование избирательной кампании в 2023 году.