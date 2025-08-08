3.71 BYN
Против произвола Санду и за освобождение Гуцул. В Кишиневе прошла акция протеста
Автор:Редакция news.by
В Кишиневе протестуют против режима Санду. Люди требуют освобождения Евгении Гуцул, которой дали 7 лет тюрьмы.
В парламенте и правительстве Гагаузии планируют проведение целого ряда акций против попыток ликвидировать самостоятельность территориального объединения путем тюремного заключения его лидера.
В автономии будет создан штаб для координации действий в защиту главы. Гуцул осудили за якобы нелегальное финансирование избирательной кампании в 2023 году.