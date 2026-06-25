Акт вандализма: БСЖ осудил удаление из App Store "ВКонтакте" и "Одноклассники"

Белорусский союз журналистов расценил удаление из магазина Apple приложений социальных сетей "ВКонтакте" и "Одноклассники" как акт вандализма, информирует sputnik.by.

"Своими незаконными и вероломными действиями Apple Inc. нарушает права и свободы граждан, приобретающих и использующих гаджеты компании на законных основаниях, попирает свободу слова, коммуникаций, доступа пользователей к объективной информации", - говорится в сообщении.

В БСЖ указали и на то, что Apple своими действиями ущемляет права и возможности редакций СМИ и блогеров по созданию и распространению своей интеллектуальной собственности и расширяет масштабы цензуры в интернете.

В качестве возможных ответов в БСЖ предложили, в частности, ускоренный переход на гаджеты и сервисы национальных и евразийских компаний, народный бойкот применяющих цензуру западных компаний и санкции.

БСЖ призвала к солидарности коллег, а также союзных производителей гаджетов и софта к внедрению альтернативных решений.

25 июня компания Apple удалила из магазина приложений App Store все сервисы российской соцсети VK. В частности, недоступны к загрузке стали ресурсы социальной сети с музыкой и видео, а также мессенджер VK, "Дзен", "Одноклассники". Позже из App Store исчезло и основное приложение VK.