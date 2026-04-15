Сенат США заблокировал резолюцию об ограничении военных полномочий Трампа

Между Тегераном и Вашингтоном действует временное перемирие. Сенат США большинством голосов отклонил резолюцию об ограничении военных полномочий президента.

Как уточняет "Нью-Йорк таймс", это уже четвертая попытка демократов запретить Трампу наносить удары по Ирану без одобрения конгресса. Среди проголосовавших против резолюции большинство - республиканцы. Но даже среди однопартийцев Трампа зреет недовольство затягиванием конфликта и ростом цен на топливо, которое негативно сказывается на настроениях избирателей.

Сам Трамп настроен завершить операцию на Ближнем Востоке. По сообщению Белого дома, США не ищут возможности продлить нынешний срок прекращения огня. Также в администрации Трампа заявили, что Вашингтон позитивно оценивает перспективы сделки с Тегераном, переговоры по которой пройдут, вероятнее всего, в Исламабаде.