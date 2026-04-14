Швейцария ужесточила предоставление защитного статуса для украинских беженцев

Украинцы из 7 регионов страны больше не имеют права на защитный статус в Швейцарии. Местные власти ранее ужесточили порядок приобретения статуса, который позволяет украинским беженцам жить в стране без прохождения процедуры получения убежища.

Теперь парламент Швейцарии решил, что в западной части Украины вполне безопасно и надобность в переселении отсутствует. С ноября 2025 года более 100 заявителям отказали в предоставлении особого статуса. Всего новая мера затронула уже под 600 выходцев из Украины.