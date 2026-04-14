3.75 BYN
2.84 BYN
3.32 BYN
Швейцария ужесточила предоставление защитного статуса для украинских беженцев
Украинцы из 7 регионов страны больше не имеют права на защитный статус в Швейцарии. Местные власти ранее ужесточили порядок приобретения статуса, который позволяет украинским беженцам жить в стране без прохождения процедуры получения убежища.
Теперь парламент Швейцарии решил, что в западной части Украины вполне безопасно и надобность в переселении отсутствует. С ноября 2025 года более 100 заявителям отказали в предоставлении особого статуса. Всего новая мера затронула уже под 600 выходцев из Украины.
Просителям объясняют, что у них практически нет шансов на положительное решение. Свыше половины не дожидаются ответа и отзывают заявления или отправляются в другую европейскую страну. Те же, кто останется в Швейцарии после отказа, рискуют быть выдворены в Украину принудительно.