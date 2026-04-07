Швейцария входит в число стран с наибольшим числом потребителей кокаина

Швейцария тонет в кокаиновомм цунами. Конфедерация входит в число стран с наибольшим числом потребителей наркотика: швейцарцы ежегодно покупают приблизительно 8 тонн белого порошка.

Согласно данным фонда "Швейцария без наркотиков", за последние 10 лет потребление "снежка" в стране удвоилось. Анализы сточных вод подтверждают: употребляют наркоманы теперь не только по выходным, но и в течение всей недели.

В Европу кокаин попадает из Боливии, Перу и Колумбии стараниями криминальных группировок по морю и воздуху. Яркий пример - бельгийский порт Антверпен, где в 2025 году таможенники конфисковали 55 т наркотика (по оценкам специалистов, это менее 5 % от реальных объемов). Отсюда он расходится по всей Шенгенской зоне.