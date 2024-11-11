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Швейцарский банк скрывал связи с нацистами
Стало известно о тесной связи швейцарского банка Credit Suisse с нацистами. "Уолл стрит джорнал" уточняет: банк не раскрывал часть информации о счетах нацистов и частично препятствовал проведению расследований. Авторы материала проанализировали документы из ранее закрытых архивов.
Так, еще в 2021 году независимый омбудсмен Нил Барофски начал новое расследование касательно связей банка с нацистами. Однако позже руководство Credit Suisse отстранило его, заявив, что он "перешел границы, которые они хотели установить в ходе расследования". Однако позже Барофски был восстановлен и смог обнаружить документы, свидетельствующие о связях банка с десятками физических и юридических лиц, связанных с нацистскими преступлениями.
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