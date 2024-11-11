Швейцарский банк скрывал связи с нацистами

Так, еще в 2021 году независимый омбудсмен Нил Барофски начал новое расследование касательно связей банка с нацистами. Однако позже руководство Credit Suisse отстранило его, заявив, что он "перешел границы, которые они хотели установить в ходе расследования". Однако позже Барофски был восстановлен и смог обнаружить документы, свидетельствующие о связях банка с десятками физических и юридических лиц, связанных с нацистскими преступлениями.