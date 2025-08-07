“Пока их будут покрывать Урсула фон дер Ляйен, Мерц, Макрон, президент Румынии и другие, PAS будут делать все возможное, чтобы сохраниться у власти. Даже если будет решение против Молдовы в ситуации с приговором башкану Евгении Гуцул. PAS получила полный карт-бланш и будет творить все, что хочет. У еврочиновников все позиции по Украине пошатнулись, единственный форпост у них остался в виде Молдовы. PAS будет разжигать русофобию, сталкивать людей лбами, доводя их до нищеты”.