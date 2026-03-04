Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Словакия расторгла соглашение с Киевом об аварийных поставках электроэнергии

Кабинет министров Словакии одобрил расторжение соглашения с Украиной об аварийных поставках электроэнергии. Документ уже опубликован.

В сообщении уточняется, что "правительство рекомендует министру финансов принять шаги для немедленного прекращения действия договора между SEPS и компанией "Укрэнерго".

Братислава уже перестала поставлять энергию в Киев. Это стало ответом на приостановку Украиной транзита российской нефти по трубопроводу "Дружба".

