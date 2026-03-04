3.74 BYN
2.89 BYN
3.35 BYN
Словакия расторгла соглашение с Киевом об аварийных поставках электроэнергии
Автор:Редакция news.by
Кабинет министров Словакии одобрил расторжение соглашения с Украиной об аварийных поставках электроэнергии. Документ уже опубликован.
В сообщении уточняется, что "правительство рекомендует министру финансов принять шаги для немедленного прекращения действия договора между SEPS и компанией "Укрэнерго".
Братислава уже перестала поставлять энергию в Киев. Это стало ответом на приостановку Украиной транзита российской нефти по трубопроводу "Дружба".