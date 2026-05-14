Словакия ввела уголовную ответственность за осквернение советских памятников
Словакия ввела уголовную ответственность за осквернение памятников Второй мировой войны.
Это государство явно стоит в стороне от европейских стран. Например, в Прибалтике в канун Дня Победы по обыкновению активизировались вандалы и реваншисты: в литовском городе Шауляе даже уничтожили воинское захоронение, чтобы на его месте устроить пешеходную зону отдыха.
Словакия же, напротив, готова самым суровым образом наказывать за вандализм и бороться с ним на государственном уровне.
Вице-спикер парламента страны заявил, что надругательство над памятью погибших объявлено уголовным преступлением, поскольку власти считают это чрезвычайно серьезной проблемой. Словацкий политик подчеркнул также, что советские воины отдали жизни за то, чтобы в Европе не победил фашизм: это делает память о них священной.