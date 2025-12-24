США определили срок для заключения мирного соглашения между Россией и Украиной

Конфликт в Украине, если его удастся завершить, может быть урегулирован в течение 90 дней. Об этом заявил постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер в эфире телеканала Fox News.

По его словам, на повестке меньше вопросов, чем было две недели назад. Проблемные темы остаются, но стороны ближе к соглашению, чем когда-либо, сообщил Уитакер.