США определили срок для заключения мирного соглашения между Россией и Украиной
Автор:Редакция news.by
Конфликт в Украине, если его удастся завершить, может быть урегулирован в течение 90 дней. Об этом заявил постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер в эфире телеканала Fox News.
По его словам, на повестке меньше вопросов, чем было две недели назад. Проблемные темы остаются, но стороны ближе к соглашению, чем когда-либо, сообщил Уитакер.
Отдельно чиновник отметил, что Вашингтон стремится к долгосрочному миру. Не должно быть риска возобновления конфликта, подчеркнул дипломат.