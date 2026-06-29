В Пинске побит 16-летний температурный рекорд

В Беларуси зафиксирован рекордный плюс в погоде за всю историю наблюдений - почти 39,5° было в Пинске. Предыдущий рекорд держался с лета 2010 года и составлял 38,9°.

Виной всему стал антициклон, принесший аномальную жару. Спасатели рекомендуют меньше находиться на солнце, носить головные уборы, пить больше воды и отказаться от алкоголя.

Если на пляже такая температура переносится легче, то в душном офисе или у раскаленного станка просто невыносимо. По закону наниматели обязаны обеспечить комфортные условия - кондиционеры должны работать на полную, чистая питьевая вода в постоянном доступе, а в графике - специальные техперерывы. Если температура в помещении превышает допустимые нормы, рабочий день по закону должен быть сокращен.

Евгений Жук, главный технический инспектор труда Белорусского профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов:

"В бытовых помещениях должны быть обеспечены условия для приема пищи, питьевое водоснабжение. В случае повышения температуры выше 30° правилами внутреннего распорядка вводятся дополнительные перерывы для отдыха либо смещение графика работы".

Также в некоторых регионах страны 29 июня наблюдались ливни и грозы, но на жару это не повлияло. Как отмечают синоптики, активный южный циклон продолжит царить в Беларуси.