США планируют ограничить въезд для граждан Беларуси и России

Туристам - запрет, бизнесу - зеленый свет. Власти США планируют ужесточить правила въезда для граждан 43 стран, включая Беларусь и Россию. Об этом сообщает New York Times.

Проект, разработанный администрацией Дональда Трампа, предполагает разделение стран на три категории: "желтую", "оранжевую" и "красную". Белорусы и россияне попадают в "оранжевую" группу - для них будут доступны только бизнес-визы. Туристические и иммиграционные могут быть полностью запрещены.