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США планируют ограничить въезд для граждан Беларуси и России
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Туристам - запрет, бизнесу - зеленый свет. Власти США планируют ужесточить правила въезда для граждан 43 стран, включая Беларусь и Россию. Об этом сообщает New York Times.
Проект, разработанный администрацией Дональда Трампа, предполагает разделение стран на три категории: "желтую", "оранжевую" и "красную". Белорусы и россияне попадают в "оранжевую" группу - для них будут доступны только бизнес-визы. Туристические и иммиграционные могут быть полностью запрещены.
Ожидается, что новые правила будут официально объявлены на следующей неделе. Эти меры являются частью масштабной стратегии ужесточения миграционной политики США.