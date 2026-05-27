Мария Захарова указывает, что отправиться на место чудовищной трагедии представители того же CNN не сочли нужным. Зато они подготовили обстоятельный и хвалебный репортаж об украинских военных, которые запускают дроны. Причем, возможно, именно этими дронами были потом убиты студенты в Старобельске.

"Представители западных стран, постоянные представители западных стран при Организации Объединенных Наций, т. е. квалифицированные дипломаты, люди, которые должны нести ответственность за свои слова, не просто усомнились, а чуть ли не обвинили нашу страну, что якобы этого теракта, совершенного киевским режимом, вовсе не было, что ВСУ не наносили удар по школе, что якобы в этой школе чуть ли не были какие-то военные, детей там якобы не было. Это вызвало не просто возмущение, это вызвало народный гнев не только в нашей стране, но и по всему миру".