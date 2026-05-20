Трамп заявляет, что конфликт на Ближнем Востоке может завершиться уже на этой неделе

Трамп по-прежнему настаивает, что ближневосточный конфликт может завершиться со дня на день.

Как сообщают американские СМИ, у него состоялся жесткий разговор с израильским премьером Нетаньяху. Трамп сообщил ему, что посредники на мирных переговорах готовят письмо о намерениях: этот документ остановит войну - уже не де-факто, а де-юре. После чего начнутся 30-дневные переговоры с Ираном по самым острым проблемам, таким как ядерная программа и судоходство в Ормузском проливе.

Дональд Трамп, президент США:

"Я нахожусь на грани. Поверьте, если мы не получим правильного ответа, все случится очень быстро. Мы готовы. Нам нужно лишь получить правильные ответы, на 100 % правильные! Если мы их получим, мы сэкономим много времени, энергии и, что самое важное, жизней. Это должно произойти очень быстро, за несколько дней. Иран - побежденная страна. Мы имеем дело с очень хорошими людьми, которые, я думаю, гораздо более разумны, чем те, кого уже нет с нами. Так что, надеюсь, эти люди заключат сделку, которая будет выгодна для всех".

Официальный Тегеран косвенно подтверждает сообщения о том, что переговоры продолжаются. Как заявил представитель МИД страны, Иран участвует в обмене посланиями с осторожностью, но также и с доброй волей. Однако говорить об ультиматумах и сроках совершенно нелепо.

В подтверждение своей неуступчивости Тегеран опубликовал кадры запуска беспилотников для контроля за акваторией Ормузского пролива: на видео запечатлен удар дрона по танкеру. И действительно, накануне одно нефтяное судно было атаковано на выходе из Персидского залива.

Ранее Трамп называл сроком своего ультиматума пятницу: к возобновлению войны американцы продолжают готовиться активно. Для борьбы с дронами в зону конфликта переброшены несколько военных кораблей, вооруженных лазерным оружием.