Межпарламентская ассамблея СНГ пройдет в Санкт-Петербурге

Международное сотрудничество, экономика и вопросы безопасности. 21 мая в Санкт-Петербурге начинает работу Межпарламентская ассамблея СНГ. В Таврическом дворце соберутся сотни парламентариев из стран Содружества.

Расскажем, какие вопросы будут обсуждать.

Всестороннее сотрудничество

Традиционно Межпарламентская ассамблея СНГ проходит в Таврическом дворце Санкт-Петербурга. Уже более 30 лет здесь находится штаб-квартира организации. Сегодня, 21 мая, здесь соберутся руководители парламентов и делегации из 9 стран. Это Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.

Главная цель Межпарламентской ассамблеи - обсудить сотрудничество стран Содружества в экономике, политике, социальной и культурной сферах. Делегаты оценят, как на практике работают законы, которые принимают парламенты стран СНГ. Мировая повестка стремительно меняется, и поэтому крайне важно принимать согласованные решения на законодательном уровне.

Сегодня на первом месте - вопросы безопасности. Накануне прошел круглый стол, где участники говорили о том, как противостоять террористическим и экстремистским организациям, которые все активнее пытаются вовлечь граждан наших стран в очень опасную игру. Это касается вербовки через социальные сети, участие в мошеннических схемах, незаконный оборот наркотиков и подпольная работа на западные разведки.

Алексей Агеев, начальник группы правового обеспечения Антитеррористического центра государств - участников СНГ:

"Мы живем в непростое время дипфейков, когда мошенники, иностранные спецслужбы, пытаясь раскачать ситуацию в какой-либо стране, мы видели это на примере РБ в 2020 году, мы оказались объективно не готовыми по системам мер профилактики, когда широкие массы населения были обманом вовлечены в деструктивную деятельность. Сейчас перед нами стоит задача не допустить этого в дальнейшем. Речь идет о борьбе за умы и сердца".

Также сегодня состоится конференция, где парламентарии и международные эксперты обсудят, как использовать ИИ и новые технологии в борьбе с терроризмом и экстремизмом.