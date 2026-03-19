Цены на газ растут после ударов в Персидском заливе

Спотовые цены на газ в Европе подскочили почти на треть на новостях о новых ударах по объектам нефтегазовой промышленности в Персидском заливе.

Торги на хабе TTF открылись на отметке 830 долларов за тысячу кубометров - это максимальный уровень котировок с декабря 2022 года. Минувшей ночью показали рост и другие важные мировые газовые индикаторы.

Рынок реагирует на удары по предприятию в катарском городе Рас-Лаффан. Это крупнейший в мире завод по производству сжиженного природного газа - на него приходится 20 % мировых поставок СПГ.