Тысячи медсестер в Нью-Йорке объявили масштабную забастовку
Автор:Редакция news.by
Масштабная забастовка серьезно нарушила работу больниц Нью-Йорка и его пригородов: здесь бастуют 15 тысяч медсестер, и почти все они накануне вышли на улицы Большого Яблока.
На сей раз персонал госпиталей требует не только повышения зарплат - сотрудники больниц добиваются, чтобы им обеспечили безопасность на рабочем месте.
В последнее время в Нью-Йорке стали обыденным явлением нападения на медсестер и медбратьев: больничная охрана эти инциденты предотвратить не в силах. Примечательно, что администрация медучреждений медиков, участвующих в протесте, без долгих разбирательств увольняет.