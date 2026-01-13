Тысячи медсестер в Нью-Йорке объявили масштабную забастовку

Масштабная забастовка серьезно нарушила работу больниц Нью-Йорка и его пригородов: здесь бастуют 15 тысяч медсестер, и почти все они накануне вышли на улицы Большого Яблока.

На сей раз персонал госпиталей требует не только повышения зарплат - сотрудники больниц добиваются, чтобы им обеспечили безопасность на рабочем месте.