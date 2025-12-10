3.77 BYN
В 2026 году Франция намерена выделить 500 млн евро на боеприпасы для армии
Автор:Редакция news.by
Франция намерена выделить полмиллиарда евро на закупку дополнительных боеприпасов для армии в 2026 году. Как сообщил премьер-министр, речь идет как о сложных ракетах, так и об артиллерийских снарядах и боеприпасах малого калибра.
Кроме того, правительство намерено запустить промышленное производство беспилотников. Также Париж намеревается развивать оборонные технологии в космосе.
В целом военные расходы только в 2026 году планируется увеличить почти на 7 млрд. Если это будет одобрено депутатами, то военный бюджет Франции в следующем году составит более 57 млрд евро.