В 2026 году Франция намерена выделить 500 млн евро на боеприпасы для армии

Франция намерена выделить полмиллиарда евро на закупку дополнительных боеприпасов для армии в 2026 году. Как сообщил премьер-министр, речь идет как о сложных ракетах, так и об артиллерийских снарядах и боеприпасах малого калибра.

Кроме того, правительство намерено запустить промышленное производство беспилотников. Также Париж намеревается развивать оборонные технологии в космосе.