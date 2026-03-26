В Чили протесты молодежи закончились столкновениями с полицией

Ожесточенные столкновения студентов с полицией произошли в Чили. В стране завершается реформа, которая обещает сделать хорошее образование недоступным, а ценность дипломов бесплатных государственных учебных заведений окончательно девальвировать. Молодежь Чили требует равного и свободного доступа к качественному образованию.

На улицах Сантьяго сотни студентов и школьников вступили в схватку с полицией, которая применила в ответ газ и брандспойты.

По итогам недавних президентских выборов в стране пришла к власти ультраправая администрация. Ее возглавляет ярый поклонник генерала Аугусто Пиночета как в области методов управления, так и по части целей. В такой ситуации у чилийской молодежи с каждым днем остается все меньше надежд на удовлетворение ее требований.