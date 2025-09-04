В Германии и Великобритании зафиксированы ДТП с массовым количеством жертв

В Берлине автомобиль BMW въехал в группу детей 7-8 лет, сообщает Bild. Инцидент произошел в районе Веддинг - 3 из 15 детей получили легкие травмы, воспитатель - серьезные. Полиция квалифицирует происшествие как несчастный случай.