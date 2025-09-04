3.70 BYN
В Германии и Великобритании зафиксированы ДТП с массовым количеством жертв
Автор:Редакция news.by
В Берлине автомобиль BMW въехал в группу детей 7-8 лет, сообщает Bild. Инцидент произошел в районе Веддинг - 3 из 15 детей получили легкие травмы, воспитатель - серьезные. Полиция квалифицирует происшествие как несчастный случай.
В центре Лондона двухэтажный автобус выехал на тротуар и сбил пешеходов. Пострадали 17 человек, включая водителя. Причины аварии выясняются, движение в районе перекрыто.