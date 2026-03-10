В Испании заявили об отсутствии последствий после слов Трампа

В МИД Испании заявили, что взаимодействие между испанскими и американскими властями осуществляется в прежнем режиме, несмотря на заявления президента США. Отмечается, что посольства обеих стран функционируют без каких-либо изменений.

Напомним, напряженность в отношениях Испании и США возросла после начала военных действий в Иране. Мадрид сообщил о несогласии с использованием Соединенными Штатами баз, расположенных на территории королевства, для их военной операции против Тегерана. В ответ Дональд Трамп пригрозил, что США разорвут все торговые отношения с Испанией.