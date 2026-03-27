В каких странах Европы пенсии меньше прожиточного минимума - результаты исследования

Литовские СМИ активно комментируют результаты последнего статистического исследования, посвященного уровню жизни европейцев. Выяснилось, что в Прибалтике пенсии граждан ощутимо ниже прожиточного минимума: в Эстонии меньше на 10 %, а в самой Литве - на 15. Причем эти данные не вполне точно характеризуют ситуацию: исследование не учитывает необходимость трат на жилье.

Вообще же из 39 европейских стран пенсии не достигают прожиточного минимума в 20. Хуже всего ситуация в таких странах, как Албания или Молдова - здесь пенсии едва составляют 40 % от прожиточного минимума.