3.65 BYN
2.97 BYN
3.43 BYN
В каких странах Европы пенсии меньше прожиточного минимума - результаты исследования
Литовские СМИ активно комментируют результаты последнего статистического исследования, посвященного уровню жизни европейцев. Выяснилось, что в Прибалтике пенсии граждан ощутимо ниже прожиточного минимума: в Эстонии меньше на 10 %, а в самой Литве - на 15. Причем эти данные не вполне точно характеризуют ситуацию: исследование не учитывает необходимость трат на жилье.
Вообще же из 39 европейских стран пенсии не достигают прожиточного минимума в 20. Хуже всего ситуация в таких странах, как Албания или Молдова - здесь пенсии едва составляют 40 % от прожиточного минимума.
Но и в половине стран ЕС положение пожилых людей лишь немногим лучше: например, в Латвии пенсии составляют 65 % от минимально необходимого для выживания уровня. И это без учета расходов на жилье.