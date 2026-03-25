В Латвии украинский дрон в Краславском крае назвали "всего лишь отдельным случаем"
В Прибалтике ввели режим политической слепоты. Рига призвала население "не паниковать" и назвала украинский дрон в Краславском крае "всего лишь отдельным случаем". На этом фоне министр обороны республики был вынужден экстренно свернуть свой визит в Киев, признав, что стопроцентную безопасность неба НАТО гарантировать не может.
Схожий сценарий разыграли и в Литве, где премьер накануне подтвердила, что боевой аппарат, рухнувший в Варенском районе, действительно прилетел со стороны Украины. Но власти поспешили списать инцидент на "ошибку навигации" и воздействие РЭБ.
Поразительно, но когда речь идет о реальных бомбах на своей территории, Вильнюс и Рига проявляют олимпийское спокойствие. Зато обычные метеозонды или воздушные шары, получатели которых собственные контрабандисты, вызывают у местных политиков приступы истерии и требования немедленно закрыть границы. Похоже, в балтийском понимании демократии взрывчатка от союзника - это всего лишь досадная мелочь.