3.69 BYN
2.99 BYN
3.46 BYN
В Лондоне подбили статистику: за полгода Соединенное Королевство поставило ВСУ более 85 тыс. дронов
15 октября семь стран НАТО намерены объявить об очередных военных траншах Киеву. Об этом заявил украинский посол при Североатлантическом альянсе. Точный список спонсоров не приводится, однако отмечается, что поставки будут осуществлены по программе PURL, которая предполагает закупку американского вооружения за счет Европы.
Свои взносы в данную инициативу произвели уже 6 стран ЕС. Добавим, что на сегодня в штаб-квартире НАТО запланировано заседание контактной группы под эгидой Германии и Великобритании по вопросам поддержки Украины.
Тем временем в Лондоне подбили статистику, согласно которой за прошедшие полгода Соединенное Королевство поставило ВСУ более 85 тысяч дронов. Данные привел британский министр обороны. Чиновник также напомнил, что Лондон и Киев подписали ряд соглашений о сотрудничестве в военной сфере, которые позволят в скором времени разработать тысячи новых дронов-перехватчиков.