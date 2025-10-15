В Лондоне подбили статистику: за полгода Соединенное Королевство поставило ВСУ более 85 тыс. дронов

15 октября семь стран НАТО намерены объявить об очередных военных траншах Киеву. Об этом заявил украинский посол при Североатлантическом альянсе. Точный список спонсоров не приводится, однако отмечается, что поставки будут осуществлены по программе PURL, которая предполагает закупку американского вооружения за счет Европы.



Свои взносы в данную инициативу произвели уже 6 стран ЕС. Добавим, что на сегодня в штаб-квартире НАТО запланировано заседание контактной группы под эгидой Германии и Великобритании по вопросам поддержки Украины.