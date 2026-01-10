В Миннеаполисе проходят протесты из-за убийства женщины офицером ICE

Пока президент США Дональд Трамп выступает в защиту бунтовщиков Ирана, в американском Миннеаполисе жестко работают федеральные агенты.

В городе проходят протесты после того, как офицер службы иммиграционного контроля застрелил 37-летнюю женщину. Сопротивление властям наказывается сразу же. Участница одной из акций ударила кулаком по проезжающему внедорожнику пограничной службы - ее мгновенно задержали агенты.

Как утверждают американские власти, женщина, из-за гибели которой разгорелись протесты, пыталась наехать на сотрудника миграционной службы. Местные власти, опираясь на видео происшествия, решительно отвергают эту версию и вместе с жителями требуют, чтобы сотрудники службы покинули город. Ночью отель, где размещаются агенты, подвергся атаке протестующих.