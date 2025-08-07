В ООН признали право Гуцул на обжалование приговора

Права главы Гагаузии Евгении Гуцул на справедливое судебное разбирательство и обжалование приговора должны быть соблюдены, признал представитель Управления Верховного комиссара ООН по правам человека. Об этом сообщают РИА Новости.



Впрочем, чиновник оговорился, что в управлении не располагают подробностями. Ранее заместитель представителя генсека ООН назвал приговор главе Гагаузии "внутренним делом Молдовы".



Напомним, районный суд Кишинева приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы по делу о финансировании запрещенной в Молдове партии "Шор". Глава автономии назвала приговор "политической расправой по указке сверху" и заявила, что будет бороться за свое имя и правду.