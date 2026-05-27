В Польше сотрудники охраны тюрем готовятся к общенациональной акции протеста
Автор:Редакция news.by
Польские СМИ сообщают, что сотрудники охраны тюрем страны готовятся к общенациональной акции протеста.
10 июня они планируют выйти к министерству финансов, чтобы потребовать восстановления справедливости. Правительство недавно урезало ежемесячные выплаты, которые получали эти люди, на 75 евро.
С учетом острого дефицита кадров в польском МВД последствия обещают быть поистине катастрофическими. Наверняка резко возрастет отток персонала из тюремной охраны. В этом смысле Польша обещает стать едва ли не первой страной планеты, где условиями недовольны не те, кто сидит в тюрьме, а те, кто сидящих охраняет.
Недовольны госфинансированием и ученые. В Варшаве они проводят акцию протеста из-за сокращения расходов на науку.