В традиционной ночной мессе в Ватикане приняли участие 6 тыс. верующих

Свою первую рождественскую службу в Ватикане провел избранный в мае Папа Римский Лев XIV. Он возглавил ночную мессу, в которой приняли участие 6 тыс. верующих. Еще 5 тыс. паломников собрались на главной площади Ватикана, чтобы следить за службой на больших экранах.

Встречают праздник у церкви Рождества Христова в Вифлееме, расположенном в Палестинской автономии, на Западном берегу реки Иордан. Именно в этом месте, согласно священным писаниям, находился хлев, где родился Иисус. Впервые за два года тут прошли церемонии с участием большого числа людей.

Тысячи верующих посетили собор Нотр-Дам в столице Франции. Ночную мессу Рождества Христова провел архиепископ Парижа.