В традиционной ночной мессе в Ватикане приняли участие 6 тыс. верующих
Свою первую рождественскую службу в Ватикане провел избранный в мае Папа Римский Лев XIV. Он возглавил ночную мессу, в которой приняли участие 6 тыс. верующих. Еще 5 тыс. паломников собрались на главной площади Ватикана, чтобы следить за службой на больших экранах.
Встречают праздник у церкви Рождества Христова в Вифлееме, расположенном в Палестинской автономии, на Западном берегу реки Иордан. Именно в этом месте, согласно священным писаниям, находился хлев, где родился Иисус. Впервые за два года тут прошли церемонии с участием большого числа людей.
Тысячи верующих посетили собор Нотр-Дам в столице Франции. Ночную мессу Рождества Христова провел архиепископ Парижа.
Отмечают Рождество и в США - хозяин Белого дома поздравил с праздником всех сограждан и впервые за время своего второго срока вместе с первой леди принимал звонки детей. Он заверил маленьких американцев в том, что прежде чем впустить Санта-Клауса в страну, власти проверили его на благонадежность и установили, что он и вправду добрый волшебник.