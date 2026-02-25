В Женеве состоится очередной раунд переговоров США и Ирана

Тегеран готов предпринять необходимые меры, чтобы как можно быстрее достичь понимания по ядерному вопросу. С иранской стороны выдвинуты новые предложения по ядерному соглашению: Тегеран согласился снизить уровень обогащения урана с 60 % до 3,67 % - числа, аналогичного согласованному в ядерной сделке 2015 года. Вместе с тем Иран выразил готовность временно приостановить всю деятельность по обогащению на срок в семь лет.