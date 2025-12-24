Вифлеем готовится встречать Рождество - впервые за последние 3 года

Вифлеем, расположенный на Западном берегу реки Иордан, готовится встречать Рождество, впервые за последние 3 года. В регионе, наконец, установился пусть хрупкий, но все-таки мир.



Прежде операции ЦАХАЛ против палестинцев не позволяли местным жителям даже в святые для христиан дни собираться вместе без риска лишиться жизни. Теперь в сочельник здесь расцвела торговля. В продаже появилось все - от продовольствия, которое еще недавно было в дефиците, до праздничной атрибутики.



По улицам Вифлеема прошел торжественным шествием оркестр скаутов. Ровно в полночь в маленьком гроте, который находится под кровом небольшой местной церкви, прозвучат слова гимна "Ночь Рождества". Их здесь с нетерпением ждут как самого убедительного свидетельства наступления устойчивого и долгого мира.