Военные США и Эквадора начали совместные операции по борьбе с наркотеррористами
Автор:Редакция news.by
Пентагон открывает новый фронт. Соединенные Штаты и Эквадор приступили к совместной военной операции против группировок, признанных террористическими.
В заявлении Южного командования подчеркивается, что действия направлены на борьбу с наркотерроризмом и демонстрируют приверженность США поддержке партнеров в регионе.
В 2025 году Вашингтон уже активизировал военное присутствие в Латинской Америке, нанося удары по катерам, которые, по данным властей, перевозили наркотики. Нынешняя операция продолжает эту линию.