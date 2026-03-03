Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Военные США и Эквадора начали совместные операции по борьбе с наркотеррористами

Пентагон открывает новый фронт. Соединенные Штаты и Эквадор приступили к совместной военной операции против группировок, признанных террористическими.

В заявлении Южного командования подчеркивается, что действия направлены на борьбу с наркотерроризмом и демонстрируют приверженность США поддержке партнеров в регионе.

В 2025 году Вашингтон уже активизировал военное присутствие в Латинской Америке, нанося удары по катерам, которые, по данным властей, перевозили наркотики. Нынешняя операция продолжает эту линию.

