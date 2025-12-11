Впервые в своей истории Дания обозначила США как возможную угрозу

Впервые в своей истории Дания официально обозначила США как возможную угрозу безопасности. В ежегодном докладе военной разведки королевства подчеркивается: Вашингтон все чаще использует экономическое давление, угрожая высокими пошлинами, а также не исключает применение военной силы даже против союзников.