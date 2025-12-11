3.75 BYN
2.90 BYN
3.38 BYN
Впервые в своей истории Дания обозначила США как возможную угрозу
Автор:Редакция news.by
Впервые в своей истории Дания официально обозначила США как возможную угрозу безопасности. В ежегодном докладе военной разведки королевства подчеркивается: Вашингтон все чаще использует экономическое давление, угрожая высокими пошлинами, а также не исключает применение военной силы даже против союзников.
Особое внимание было обращено на Арктику и интерес США к Гренландии. По мнению датских специалистов, это усиливает риск шпионажа и вмешательства во внутренние дела страны. Таким образом, роль Америки как гаранта безопасности Европы ставят под сомнение.