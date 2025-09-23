3.63 BYN
Впервые Вашингтон введет санкции против Международного уголовного суда
Впервые в истории США готовятся ввести санкции против всей структуры Международного уголовного суда, об этом сообщает Reuters.
Причиной является расследование предполагаемых военных преступлений Израиля в Газе, включая ордер на арест премьер-министра Биньямина Нетаньяху.
Ранее Вашингтон уже применял меры по отношению к отдельным судьям и прокурорам, теперь же под ударом вся организация. Санкции могут затронуть ключевые механизмы работы суда: речь идет о блокировке доступа к банковским счетам, программному обеспечению и даже выплатам зарплат сотрудникам. Сообщается, что об ограничениях могут объявить уже на этой неделе.
К слову, накануне три африканские страны - Буркина-Фасо, Мали и Нигер - объявили о выходе из международного органа, назвав его "инструментом неоколониалистских репрессий в руках империализма".