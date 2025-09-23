Впервые Вашингтон введет санкции против Международного уголовного суда

Ранее Вашингтон уже применял меры по отношению к отдельным судьям и прокурорам, теперь же под ударом вся организация. Санкции могут затронуть ключевые механизмы работы суда: речь идет о блокировке доступа к банковским счетам, программному обеспечению и даже выплатам зарплат сотрудникам. Сообщается, что об ограничениях могут объявить уже на этой неделе.