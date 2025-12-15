Взаимная торговля в СНГ выросла на 20 % за последние 4 года

Экономическая составляющая на пространстве СНГ растет. Этому способствует в том числе и активность Беларуси. Стоявшая у истоков создания Содружества Независимых Государств наша страна всегда выступала за активизацию сотрудничества в рамках интеграционного объединения и за расширение сфер взаимодействия - от политики до культуры.

"Фундамент сотрудничества на пространстве стран СНГ развивается и в правоохранительной сфере, сфере безопасности. Есть 17 соответствующих отраслевых органов. Благодаря тесному взаимодействию удалось пресечь транснациональную преступность на заре формирования СНГ. Слаженная работа правоохранительных структур позволяет контролировать ситуацию, вырабатывать новые формы и методы профилактической составляющей по борьбе с наркотрафиком, терроризмом, незаконной миграцией", - отметил первый заместитель генерального секретаря СНГ Игорь Петришенко.