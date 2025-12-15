3.72 BYN
Взаимная торговля в СНГ выросла на 20 % за последние 4 года
Экономическая составляющая на пространстве СНГ растет. Этому способствует в том числе и активность Беларуси. Стоявшая у истоков создания Содружества Независимых Государств наша страна всегда выступала за активизацию сотрудничества в рамках интеграционного объединения и за расширение сфер взаимодействия - от политики до культуры.
"Фундамент сотрудничества на пространстве стран СНГ развивается и в правоохранительной сфере, сфере безопасности. Есть 17 соответствующих отраслевых органов. Благодаря тесному взаимодействию удалось пресечь транснациональную преступность на заре формирования СНГ. Слаженная работа правоохранительных структур позволяет контролировать ситуацию, вырабатывать новые формы и методы профилактической составляющей по борьбе с наркотрафиком, терроризмом, незаконной миграцией", - отметил первый заместитель генерального секретаря СНГ Игорь Петришенко.
СНГ - это 16 % мировой территории, а емкость рынка превышает 280 млн человек. И за последние 4 года взаимная торговля в Содружестве выросла практически на 20 %.