Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

WP: Пентагон может перенаправить поставки оружия из Украины на Ближний Восток

Пентагон рассматривает идею перенаправить поставки оружия из Украины на Ближний Восток, об этом пишет Washington Post со ссылкой на три высокопоставленных источника.

И объясняет: конфликт с Ираном истощает важнейшие запасы Вооруженных сил США. В особенности речь идет о дефицитных ракетах-перехватчиках для систем ПВО, заказанных через программу PURL.

Примечательно, что эти поставки уже оплачены европейскими странами и Канадой: союзники выделили около 4 млрд долларов, чтобы выкупить американское оружие для Киева. Но механизм программы позволяет США менять маршрут доставки в случае "срочной необходимости".

Разделы:

В миреСША

Теги:

оружиеБлижний ВостокИран