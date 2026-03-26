3.67 BYN
2.95 BYN
3.42 BYN
WP: Пентагон может перенаправить поставки оружия из Украины на Ближний Восток
Автор:Редакция news.by
Пентагон рассматривает идею перенаправить поставки оружия из Украины на Ближний Восток, об этом пишет Washington Post со ссылкой на три высокопоставленных источника.
И объясняет: конфликт с Ираном истощает важнейшие запасы Вооруженных сил США. В особенности речь идет о дефицитных ракетах-перехватчиках для систем ПВО, заказанных через программу PURL.
Примечательно, что эти поставки уже оплачены европейскими странами и Канадой: союзники выделили около 4 млрд долларов, чтобы выкупить американское оружие для Киева. Но механизм программы позволяет США менять маршрут доставки в случае "срочной необходимости".