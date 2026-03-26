WP: Пентагон может перенаправить поставки оружия из Украины на Ближний Восток

Пентагон рассматривает идею перенаправить поставки оружия из Украины на Ближний Восток, об этом пишет Washington Post со ссылкой на три высокопоставленных источника.

И объясняет: конфликт с Ираном истощает важнейшие запасы Вооруженных сил США. В особенности речь идет о дефицитных ракетах-перехватчиках для систем ПВО, заказанных через программу PURL.