Зеленский ищет оружие на Ближнем Востоке

Владимир Зеленский от безысходности ищет союзников на Ближнем Востоке, пишет Berliner Zeitung. Глава киевского режима посетил Саудовскую Аравию и ОАЭ, где договорился о сотрудничестве в сфере безопасности и обороны. Он также прибыл с визитом в Катар.

Киев предлагал восточным странам свои недорогие системы защиты от беспилотников взамен на ракеты-перехватчики, необходимые для работы систем ПВО.

Как отмечает газета, дипломатическое наступление происходит на фоне растущей неопределенности в отношении западной военной помощи Украине. Поставок для ВСУ становится все меньше и ситуация вряд ли поменяется. Американское оружие, которое предназначалось для Украины, Пентагон, вероятно, направит на Ближний Восток.

Эксперты прогнозируют, что в ближайшие 1-3 месяца Киев может столкнуться с острым дефицитом ракет для комплексов Patriot.