Уже завтра состоятся парламентские выборы в Грузии. Совсем скоро и второй президентский тур в Молдове. Пока все идет не так, как хотел бы Запад. Заинтересованы ли на самом деле жители этих стран в евроинтеграции? Подробности в авторской рубрике "Таблица Менделевой".

Завалить экзамен на "демократию", но пройти тест по отстаиванию интересов своего народа? Или же подчиниться и утратить свою идентичность? Что выберут Молдова и Грузия?

Рассмотрим все политические элементы и расставим по местам. Это "Таблица Менделевой". Давайте разбираться вместе.

Что общего между Грузией и Молдовой, кроме масштабных плантаций виноградников? На самом деле многое. Обе страны - бывшие советские республики, которые в какой-то момент оказались неустойчивы к ветру, подувшему с Запада. А дальше цветные революции, смена геополитического вектора. И вот уже наряду с Украиной Молдова и Грузия стоят в очереди на вступление в ЕС. Вот только время идет и оказывается, что плоды "конструктивного хаоса", посеянного рукой извне, - падение уровня жизни и безопасности. А еще отказ от собственных ценностей, и вот уже "европейская идея" теряет популярность.

Перенесемся в события 20 октября. В этот день в Молдове проходили президентские выборы и конституционный референдум о вступлении республики в ЕС. Голосовали в тяжелый для страны период. Из-за роста цен на энергоресурсы Молдова продолжает находиться в глубоком экономическом кризисе. Еще до подсчета голосов стало понятно - общество раскололось на два лагеря.

Все дорожает, как тут пенсионерам жить? Мне не хватает ни на хлеб, ни на молоко - ничего не хватает. Коммунальные услуги заплатил - все. Нет жизни старикам. Местный житель

По поводу вступления в ЕС, я была противником этого. Объясню: дело в том, что я прожила и при советской власти, и при наших президентах, которые были до сих пор. Все всегда пытались выбрать президента - выбрали Санду. Зачем нужен этот референдум? Мы в ЕС не просились. Ольга Нероб, жительница г. Кишинева (Молдова)

В этот же день в Грузии на улицы вывели толпы людей, чтобы показать "приверженность планам евроинтегрироваться". Однако "выбирающих ЕС" оказалось не так уж и много. Активисты даже не до конца заполнили площадь Свободы. Исполнительный секретарь правящей "Грузинской мечты" подчеркнул, что оппозиционеры "проиграли выборы за неделю до выборов". Тем не менее президент Зурабишвили снова нарушила Конституцию страны (согласно которой лидер должен быть беспартийным) и выступила на митинге в поддержку оппозиции. Не забыла обратиться и к Майе Санду.

Майя, сегодняшний день (президентских выборов), я надеюсь, станет днем твоей победы и днем победы европейского референдума. Мы вместе войдем в Европу! Саломе Зурабишвили, президент Грузии

Не секрет: днем победы для Майи Санду этот день не стал. Ожидания Брюсселя разбились о жестокую реальность в этот воскресный вечер дважды. Ни один из кандидатов в Молдове не набрал более 50 % голосов, ЦИК назначила второй тур выборов на 3 ноября. Что касается результатов референдума. Чудеса под покровом ночи. Поздним вечером после обработки чуть более 50 % протоколов расклад был такой: против вступления страны в ЕС 51,5 % избирателей, за - 43,75 %. Однако после полуночи карета превратилась в тыкву, а "нет" в "да". И вот уже за евроинтеграцию – 50,46 %, а против 49,54 %.

778 - это количество нарушений, зафиксированных в ходе выборов президента и референдума о вступлении в ЕС в Молдове (по данным неправительственной организации Promo-LEX). Среди них фотографирование бюллетеней, прерывание видеосъемки во время открытия участков либо в ходе процедуры подсчета голосов, указание неточных адресов и даже присутствие в списках умерших избирателей.

Еще один инцидент из серии "необъяснимо, но факт" - гражданка Молдовы пришла на избирательный участок в штате Флорида и узнала, что она, оказывается, уже проголосовала, но в Италии.

К своим парламентским выборам, которые состоятся 26 октября, вовсю готовится Грузия. Им тоже пророчат стать "историческими". В правящей партии уже заявили о признаках подготовки госпереворота. Спикер парламента подчеркнул, что планируется с помощью неправительственных организаций составить фальшивые отчеты о выборах, чтобы создать в Грузии "ложный повод для очередных беспорядков". Давление на Грузию Запад усилил после принятия закона "О прозрачности иностранного влияния", который иронично обнажил очевидность его присутствия. И закона о запрете ЛГБТ-пропаганды. Мол, негоже, что семейные ценности для страны оказались дороже "демократических". Теперь открыто заявляют - сохранение существующего политического курса приведет к утрате всей финансовой помощи Евросоюза.

Если грузины голосованием решат не продолжать интеграцию в Евросоюз, Грузия потеряет всю финансовую помощь, которая была направлена ранее, а затем Тбилиси потеряет все деньги, которые получают члены ЕС, особенно страны с более низким уровнем экономического развития. Павел Герчинский, посол ЕС в Грузии