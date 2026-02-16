5 новых аппаратов ИВЛ переданы минской БСМП

Арсенал минской больницы скорой помощи пополнился пятью новыми аппаратами ИВЛ. Новое оборудование позволит значительно улучшить качество оказания помощи пациентам, которые находятся на искусственной вентиляции легких.

Также полученная техника - это "умные" помощники для врачей. Аппараты оснащены интеллектуальными системами.

"Аппарат замещает функцию дыхания. И от того, насколько он мягко это делает, насколько он моделирует естественное дыхание, зависит, насколько комфортно человеку пребывать на аппарате искусственной вентиляции. Это интеллектуальные аппараты, которые позволяют уловить каждое дыхание, попытку вдоха пациента, когда он даже находится в бессознательном состоянии. Соответственно той степени разрушения легких, тому функциональному состоянию легких дать такой дыхательный объем, т.е. протезировать ему его дыхание наилучшим образом для того, чтобы легкие смогли восстановиться", - прокомментировала Ольга Светлицкая, главврач Клинической больницы скорой медпомощи Минска.

Ирина Абельская, главврач Республиканского клинического медцентра управделами Президента Беларуси, член Совета Республики:

"Каждый час от 16 до 18 пациентов в приемном отделении. Самое большое количество пациентов, которые находятся в реанимационных отделениях и на аппаратах искусственной вентиляции легких. Поэтому то, что сегодня этому учреждению для спасения жизни этих пациентов были действительно переданы высококлассные аппараты искусственной вентиляции легких для интенсивной терапии - это имеет большое значение, потому что специалисты, которые работают в этих отделениях анестезиологии и реанимации, понимают важность каждого параметра, который они могут получить и который они могут вытянуть из этого оборудования".

Забота нужна и самим медикам, которые круглосуточно оказывают помощь другим. Их главная задача - спасти жизнь. И такая нагрузка сказывается как на физическом, так и на моральном состоянии самих врачей. Благодаря поддержке Президентского спортивного клуба у больницы теперь появился собственный тренажерный зал с современным оборудованием. О его необходимости говорили сами сотрудники.

Максим Багрецов, завотделением медицинской реабилитации БСМП, врач-реабилитолог:

"Жизненно необходимо уделять хотя бы 10 часов в неделю легким физическим нагрузкам, будь то бег, будь то интенсивная ходьба или легкие какие-то силовые упражнения".