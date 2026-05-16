Плей-офф Беларуси по мини-футболу: 17 мая "Витэн" готовится принимать "Охрану-Динамо"

Плей-офф в чемпионате Беларуси по мини-футболу продолжается. Четвертьфинальная серия стартовала 16 мая двумя поединками и еще две встречи в программе 17 мая.



Действующий обладатель трофея - оршанский "Витэн" - готовится принимать "Охрану-Динамо", а гомельский БЧ встретится с "Минском". Южане в регулярном первенстве заняли третье место, а горожане финишировали на шестой позиции.



Эту встречу в прямом эфире покажет телеканал "Беларусь 5", начало в 11:55. Продлятся четвертьфинальные серии до двух побед одного из клубов.