Более 100 галерей присоединились к культурной бессоннице по всей Беларуси

Ренессанс интереса в "Ночь музеев". Только хедлайнер акции - Национальный художественный - объединил тысячи эстетов. В музейном квартале рассредоточилось 40 интерактивных локаций. Каждый мог почувствовать себя искусствоведом или художником.

До сумерек работал и Музей истории Великой Отечественной войны. Постоянную экспозицию изучали через многонациональность подвига военных 1940-х. Квест, который рассказал о вкладе армян, узбеков, украинцев даже китайского народа, проходили и гости из России. Восклицательным знаком стала премьера гобелена народного художника БССР Александра Кищенко. Посвящение 60-летию образования СССР долгое время находилось в фондах музея.