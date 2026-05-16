Более 100 галерей присоединились к культурной бессоннице по всей Беларуси
Ренессанс интереса в "Ночь музеев". Только хедлайнер акции - Национальный художественный - объединил тысячи эстетов. В музейном квартале рассредоточилось 40 интерактивных локаций. Каждый мог почувствовать себя искусствоведом или художником.
До сумерек работал и Музей истории Великой Отечественной войны. Постоянную экспозицию изучали через многонациональность подвига военных 1940-х. Квест, который рассказал о вкладе армян, узбеков, украинцев даже китайского народа, проходили и гости из России. Восклицательным знаком стала премьера гобелена народного художника БССР Александра Кищенко. Посвящение 60-летию образования СССР долгое время находилось в фондах музея.
Акция "Ночь музеев" прошла и в других городах Беларуси. Музеи Ельска, Браслава, Солигорска и Слуцка и вовсе сделали вход бесплатным. Коллажи в стиле Марка Шагала создавали в Музее истории Витебского народного художественного училища, а в Полоцке предложили театрализованную экскурсию о зарождении национального книгопечатания. Всего же в режим культурной бессонницы включилось более ста галерей по всей стране.