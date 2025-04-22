БАПОР обвиняет Израиль в искусственном конструировании голода в cекторе Газа

Агентство ООН по делам палестинских беженцев обвинило Израиль в том, что ЦАХАЛ искусственно провоцирует голод в секторе Газа.



Для этих целей военные будто бы препятствуют доставке в палестинский анклав продовольствия, воды и медикаментов. Последний конвой был допущен в регион 25 апреля, вот уже более суток никаких гуманитарных поставок не производится.

