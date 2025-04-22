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БАПОР обвиняет Израиль в искусственном конструировании голода в cекторе Газа
Агентство ООН по делам палестинских беженцев обвинило Израиль в том, что ЦАХАЛ искусственно провоцирует голод в секторе Газа.
Для этих целей военные будто бы препятствуют доставке в палестинский анклав продовольствия, воды и медикаментов. Последний конвой был допущен в регион 25 апреля, вот уже более суток никаких гуманитарных поставок не производится.
Продолжаются также бомбардировки сектора Газа: за сутки здесь погибло 78 человек. Общее количество жертв конфликта превысило 51 тысячу.