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Сергей Лущ: Форум регионов - площадка стратегической коммуникации
XIII Форум регионов Беларуси и России, стартовавший 25 июня в Минске, - важнейшая площадка для укрепления союзного взаимодействия и выработки совместных решений.
Сергей Лущ, председатель общественной организации "Движение Союз":
"Форум - площадка стратегической коммуникации, где заключаются или подтверждаются достигнутые договоренности. Уже виден результат труда продолжительного времени как на уровне белорусских регионов, так на уровне российских".
Эксперт обратил внимание, что сухими цифрами или за меморандумами о сотрудничестве лежит большой пласт работы как российского правительства, местных властей, так и конкретные результаты, будущие контракты, обеспечение новых рабочих мест, создание совместных предприятий, или, как заявлено в Башкортостане, создание специальной зоны с экономическим инвестиционным режимом для создания белорусско-российских предприятий.