Сергей Лущ: Форум регионов - площадка стратегической коммуникации

XIII Форум регионов Беларуси и России, стартовавший 25 июня в Минске, - важнейшая площадка для укрепления союзного взаимодействия и выработки совместных решений.

Сергей Лущ, председатель общественной организации "Движение Союз":

"Форум - площадка стратегической коммуникации, где заключаются или подтверждаются достигнутые договоренности. Уже виден результат труда продолжительного времени как на уровне белорусских регионов, так на уровне российских".