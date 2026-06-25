Аграрии Брестской области первыми приступили к жатве

Аграрии Брестской области первыми в стране начали жатву. Комбайны работают в полях хозяйства "Молодая гвардия" Брестского района. Идет уборка озимого ячменя. Отдача с гектара составляет более 50 центнеров. Влажность зерна - 14 %. Это оптимально, чтобы отправить урожай в бункер. Всего предстоит убрать 280 гектаров.

Олег Бегаль, директор ОФО "Молодая гвардия":

"Затраты на заготовку будут оптимальными, так как доработка и досушка зерна потребуются минимальные. Из-за засушливой погоды мы начали уборку значительно раньше и вышли в поле одними из первых".

Олег Бегаль news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cd8878ac-3144-4cde-989a-d95a385f455c/conversions/fd60e3b6-dc9f-450d-9885-a0d7db04e5c5-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cd8878ac-3144-4cde-989a-d95a385f455c/conversions/fd60e3b6-dc9f-450d-9885-a0d7db04e5c5-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cd8878ac-3144-4cde-989a-d95a385f455c/conversions/fd60e3b6-dc9f-450d-9885-a0d7db04e5c5-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cd8878ac-3144-4cde-989a-d95a385f455c/conversions/fd60e3b6-dc9f-450d-9885-a0d7db04e5c5-xl-___webp_1920.webp 1920w