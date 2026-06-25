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Аграрии Брестской области первыми приступили к жатве

Аграрии Брестской области первыми в стране начали жатву. Комбайны работают в полях хозяйства "Молодая гвардия" Брестского района. Идет уборка озимого ячменя. Отдача с гектара составляет более 50 центнеров. Влажность зерна - 14 %. Это оптимально, чтобы отправить урожай в бункер. Всего предстоит убрать 280 гектаров.

Олег Бегаль, директор ОФО "Молодая гвардия":

"Затраты на заготовку будут оптимальными, так как доработка и досушка зерна потребуются минимальные. Из-за засушливой погоды мы начали уборку значительно раньше и вышли в поле одними из первых".

Олег Бегаль, директор ОФО "Молодая гвардия"

Объемы работы у хлеборобов серьезные: всего под озимый ячмень на Брестчине отведено 34 тыс. гектаров, что на 10 % больше прошлогодних показателей.

Разделы:

ОбществоРегионы

Теги:

Брестская областьзерно