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Сергей Алейник: Сегодня белорусская продукция поставляется в 78 регионов РФ
Инновационно-технологическое развитие играет ключевую роль в обеспечении устойчивого развития экономики Союзного государства. Об этом 25 июня на полях форума в рамках секции в индустриальном парке "Великий камень" заявил председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания по международным делам и национальной безопасности Беларуси Сергей Алейник.
Он отметил, что на союзном уровне сейчас реализуется стратегия научно-технологического развития Союзного государства до 2035 года. За время сотрудничества было реализовано более 60 совместных программ. В настоящее время ведется работа по 27 союзным программам в таких направлениях, как микроэлектроника, машиностроительный комплекс, космические технологии, медицина, сельское хозяйство. В центре внимания Союзного государства - развитие дальнейшего сотрудничества в промышленной кооперации.
Сергей Алейник:
"Сегодня белорусская продукция поставляется в 78 регионов РФ. Создано 11 мультибрендовых центров, которые работают во многих регионах. До конца 2026 года мы планируем открыть еще четыре мультибрендовых центра. Ведется масштабная работа в сфере станкостроения, инновационного машиностроения, микроэлектроники".
"Думаю, программы могут быть пополнены в ближайшее время. Работа будет продолжаться - это главный итог, о чем мы сегодня говорили. Работа будет вестись во имя суверенитета двух стран, во имя становления Союзного государства активным участником международных процессов - экономических, политических, научных, сельскохозяйственных, предпринимательских", - заявил председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.
Говорили сегодня на полях форума в рамках секции в "Великом камне" и о создании единого цифрового пространства, связи науки с производством и не только. В современных геополитических реалиях главная задача Союзного государство в этом направлении - обеспечить полный цикл от проектирования до обслуживания критически важной продукции, будь то микрочипы или пассажирские самолеты.