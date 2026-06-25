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Белорусские производители на Форуме регионов расширили географию поставок своей продукции
Минский международный выставочный центр буквально наполняется договоренностями в рамках союзной повестки, запланированной на полях Форума регионов Беларуси и России.
В 2025 году на форуме заключили соглашений и контрактов на сумму 900 млн рублей. Эксперты говорят, что нынешний форум превзойдет прошлогоднюю цифру. Планка стоит немалая для тех, кто будет работать на форуме. Дело в том, что по итогам 2025 года союзная интеграция вышла на рекордный обмен товарами и услугами - на 62 млн долларов.
На этом форуме ожидается подписание более 100 контрактов и соглашений. 25 июня, в первый день форума, сконцентрировано все - деловое общение на секциях, подписание разного рода документов.
Белорусские предприятия с российскими регионами подписали несколько контрактов. Речь идет об ОАО "Ляховичский консервный завод", который нарастил поставки своей продукции в Республику Бурятию. ОАО "Жабинковский комбикормовый завод" будет плотнее сотрудничать со Смоленской областью.
Юрий Тюленков, директор ОАО "Ляховичский консервный завод":
"Сегодня мы подписали контракт с Республикой Бурятией на поставку продукции. Для нас это очень хорошее продвижение, потому что в этом направлении мы не работали. Будем начинать увеличивать поставки. Мы также работаем с Московской областью, Санкт-Петербургом и другими крупными городами. А направление Бурятии для нас очень интересно. Как оказалось, там очень востребована белорусская продукция".
На этом форуме много внимания уделено экономике. В 2025 году в Нижнем Новгороде говорили о молодежи. В 2026 году сделали упор на сильные регионы и укрепление экономики между регионами.
Главное фото: freepik.com