Кочанова и Матвиенко возложили цветы к монументу на площади Победы

Форум регионов Беларуси и России - это не только масштабные экономические контракты, но и крепкий духовный союз двух братских народов. Общее героическое прошлое остается тем прочным фундаментом, на котором строится наше союзное будущее. Участники форума отдают дань памяти поколению победителей у главного монумента нашей столицы.

Форум регионов Беларуси и России - это площадка не только для масштабного экономического диалога и партнерства, но и для сохранения нашей памяти. Общее героическое прошлое - это то, что по-настоящему объединяет наши народы и дает уверенность в завтрашнем дне.

Спикеры верхних палат парламентов Беларуси и России, а также участники и гости форума почтили минутой молчания память павших героев и возложили венки и цветы к подножию монумента на площади Победы.

Сергей Тулин, советский и российский военачальник, генерал-майор запаса, Герой России:

"Я служил после Академии Фрунзе в Бресте заместителем командира гвардейской 38-й воздушно-десантной бригады в течение двух лет. Это был 90-й год, 91-й, 92-й гг. Я влюбился в Республику Беларусь, во-первых, природу, людей, конечно".

Артем Цуран, председатель Минского городского совета депутатов:

"Президент нашей страны Александр Григорьевич Лукашенко говорил уже неоднократно о том, что если зарастет тропа к памятникам, то и память наша тоже будет искажаться. Конечно, мы уже все на своих местах, со своими коллективами, со своими избирателями должны об этом говорить постоянно, честно, открыто о том, что мы эту победу не отдадим".

Кроме того, 25 июня дают старт масштабному автопробегу проекта "Города-герои - города героев"

Алексей Шапошников, председатель Московской городской думы:

"В этом году мы охватываем все регионы Республики Беларусь, посетим все те места, которые связаны с памятью народного ополчения. Необходимо отметить, что несколько дивизий Московского народного ополчения участвовали в освобождении Республики Беларусь и были названы в честь тех регионов, которые они освобождали".

Дарья Борисова, директор учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодежи "Аангард":

"То, что это стартовое мероприятие XIII Форума регионов Беларуси и России, это тоже говорит о многом. Говорит о том, насколько важно в наше тяжелое, сложное, критическое время, общемировое помнить, чтить, знать. И что немаловажно, передавать эту память дальше".