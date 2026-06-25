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Молдавские фермеры вышли на акцию протеста

Фермеры Молдовы вышли на демонстрацию. Аграрии требуют снижения ставки НДС до 1 %. Сейчас для них это главная проблема.

Ситуацию усугубляет и отсутствие государственной поддержки сектора. В качестве знака протеста фермеры начали перекрывать подступ к приграничью - они блокируют КПП.

В молдавском МВД сообщили минимум о четырех КПП, проезд к которым полностью или частично заблокирован протестующими. Путешественникам рекомендуют выбирать другие погранпереходы.

Разделы:

В мире

Теги:

Молдовафермерыпротесты