3.77 BYN
2.82 BYN
3.19 BYN
Молдавские фермеры вышли на акцию протеста
Автор:Редакция news.by
Фермеры Молдовы вышли на демонстрацию. Аграрии требуют снижения ставки НДС до 1 %. Сейчас для них это главная проблема.
Ситуацию усугубляет и отсутствие государственной поддержки сектора. В качестве знака протеста фермеры начали перекрывать подступ к приграничью - они блокируют КПП.
В молдавском МВД сообщили минимум о четырех КПП, проезд к которым полностью или частично заблокирован протестующими. Путешественникам рекомендуют выбирать другие погранпереходы.