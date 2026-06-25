Молдавские фермеры вышли на акцию протеста

Фермеры Молдовы вышли на демонстрацию. Аграрии требуют снижения ставки НДС до 1 %. Сейчас для них это главная проблема.

Ситуацию усугубляет и отсутствие государственной поддержки сектора. В качестве знака протеста фермеры начали перекрывать подступ к приграничью - они блокируют КПП.