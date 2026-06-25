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В Германии за первое полугодие 2026 года обанкротились 12,7 тыс. компаний
Автор:Редакция news.by
За первое полугодие в Германии обанкротились 12,7 тыс. компаний. По данным бюро кредитных историй Creditreform, по сравнению с 2025 годом число банкротств выросло почти на 8 %. Такого не наблюдалось с 2013 года.
Потери из-за корпоративных банкротств в первом полугодии составили 28,5 млрд евро. Под угрозой оказались 165 тыс. рабочих мест.
Глубокий структурный кризис возник из-за санкционных разногласий с Россией на фоне СВО, а дополнительно обострился из-за конфликта на Ближнем Востоке. По мнению наблюдателей, волна банкротств еще не достигла своего пика.