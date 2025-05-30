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Более 100 школ столицы носят имена героев и известных деятелей
Первая в Минске средняя школа № 21 носит имя Николая Гастелло еще с 1961-го. Всего в столице более 100 школ, гимназий и колледжей, которые с честью носят имена не только героев войны, но и ученых, художников, музыкантов.
Одно из старейших учреждений образования Минска (начальная школа № 29), размещенная на места бывшего поселка Козырева, хранит память об этом небольшом населенном пункте и его жителях.
Историю подвига юных подпольщиков - братьев Сенько, которые создали в сентябре 1941-го одну из первых подпольных групп на территории столицы, бережно хранит местный музей (подробности в видео).