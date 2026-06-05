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В пустыне Сахара 49 человек погибли от обезвоживания
Автор:Редакция news.by
В пустыне Сахара произошла трагедия. По меньшей мере 49 мигрантов погибли от жажды из-за поломки грузовика.
Граждане Нигера возвращались домой с религиозного праздника. Грузовик, на котором они передвигались, сломался посреди пустыни, отрезав людям доступ к воде при экстремально высоких температурах. Двое мужчин сумели пешком преодолеть 50 км и вызвали помощь.
Однако к моменту прибытия спасателей все 49 человек скончались от обезвоживания. Из-за труднодоступности места трагедии погибших пришлось похоронить прямо на месте в братской могиле.