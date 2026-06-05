В пустыне Сахара 49 человек погибли от обезвоживания

В пустыне Сахара произошла трагедия. По меньшей мере 49 мигрантов погибли от жажды из-за поломки грузовика.

Граждане Нигера возвращались домой с религиозного праздника. Грузовик, на котором они передвигались, сломался посреди пустыни, отрезав людям доступ к воде при экстремально высоких температурах. Двое мужчин сумели пешком преодолеть 50 км и вызвали помощь.